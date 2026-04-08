Украина отозвала почетного консула в Доминикане из-за скандала с кокошником

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. МИД Украины отозвало своего почетного консула в Доминиканской Республике, экс-модель Викторию Якимову, из-за общественного резонанса по поводу ее откровенных фото и снимков в кокошнике.

"Министерство иностранных дел Украины с учетом общественного резонанса из-за назначения почетного консула в Доминиканской Республике провело дополнительную проверку и отозвало патент Виктории Якимовой", - говорится в материале, опубликованном на сайте агентства Укринформ.

В украинском МИД подчеркнули, что почетные консулы не являются сотрудниками министерства и не наделены функциями политического представительства Украины . Эта позиция предусматривает добровольную помощь дипломатам по узкому кругу консульских вопросов, прежде всего в осуществлении функций консульской защиты граждан Украины.

В МИД утверждают, что при выборе кандидата на пост почетного консула в Доминикане руководствовались действующими нормами. Результаты проверки публичной деятельности Якимовой, в том числе с привлечением компетентных органов Украины, не вызвали возражений против ее назначения.