Украина отозвала почетного консула в Доминикане из-за скандала с кокошником
14:24 08.04.2026 (обновлено: 15:10 08.04.2026)
Украина отозвала почетного консула в Доминикане из-за скандала с кокошником

© Фото : соцсети Виктории Якимовой
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. МИД Украины отозвало своего почетного консула в Доминиканской Республике, экс-модель Викторию Якимову, из-за общественного резонанса по поводу ее откровенных фото и снимков в кокошнике.
"Министерство иностранных дел Украины с учетом общественного резонанса из-за назначения почетного консула в Доминиканской Республике провело дополнительную проверку и отозвало патент Виктории Якимовой", - говорится в материале, опубликованном на сайте агентства Укринформ.
В украинском МИД подчеркнули, что почетные консулы не являются сотрудниками министерства и не наделены функциями политического представительства Украины. Эта позиция предусматривает добровольную помощь дипломатам по узкому кругу консульских вопросов, прежде всего в осуществлении функций консульской защиты граждан Украины.
В МИД утверждают, что при выборе кандидата на пост почетного консула в Доминикане руководствовались действующими нормами. Результаты проверки публичной деятельности Якимовой, в том числе с привлечением компетентных органов Украины, не вызвали возражений против ее назначения.
Как уточняют украинские журналисты, Якимову назначили на пост почетного консула 21 марта, но вскоре украинская общественность возмутилась наличию в сети откровенных фотографий экс-модели и снимков, где Якимова примеряет сувенирный кокошник, который традиционно является частью русского народного костюма.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Украина заложила бомбу в пороховой погреб Европы. Пора действовать
Вчера, 08:00
 
