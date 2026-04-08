Вэнс осудил угрозы Зеленского в адрес Орбана

БУДАПЕШТ, 8 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду назвал угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нелепыми и неприемлемыми.
"Я почти не мог в это поверить, но это правда. Это совершенно возмутительно. Вы никогда не должны допускать, чтобы глава иностранного правительства или глава иностранного государства угрожал главе правительства союзной страны. Это нелепо. Это неприемлемо", - сказал Вэнс в ходе визита в Венгрию.
Он добавил, что узнал об угрозах лично от Орбана во время их недавней встречи.