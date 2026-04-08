13:09 08.04.2026 (обновлено: 13:17 08.04.2026)
Вэнс осудил угрозы Зеленского в адрес Орбана

Вэнс назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана нелепыми и неприемлемыми

© AP Photo / Denes ErdosДжей Ди Вэнс выступает на предвыборном митинге в Будапеште, Венгрия
БУДАПЕШТ, 8 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду назвал угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нелепыми и неприемлемыми.
"Я почти не мог в это поверить, но это правда. Это совершенно возмутительно. Вы никогда не должны допускать, чтобы глава иностранного правительства или глава иностранного государства угрожал главе правительства союзной страны. Это нелепо. Это неприемлемо", - сказал Вэнс в ходе визита в Венгрию.
Он добавил, что узнал об угрозах лично от Орбана во время их недавней встречи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
"Это агония". На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского
6 апреля, 19:37
 
