ВС России нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах", - говорится в сообщении.
