ВС России нанесли удар по месту разгрузки дронов НАТО в Одесской области

ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли поражение пункту выгрузки беспилотников НАТО в порту Измаила, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"По поступающей информации, удар пришелся <...> в момент активных разгрузочно-погрузочных работ. Прибыло судно с партией военной техники натовского формата и БПЛА", — рассказал он.
Уточняется, что корабль не затонул, но получил повреждения.
22 июня 2022, 17:18