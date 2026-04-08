МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Немецкие специалисты-исследователи способны в течение примерно месяца скрыто получить оружейный плутоний для одного ядерного взрывного устройства, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Немецкие специалисты способны в течение примерно месяца скрыто получить достаточное для одного ядерного взрывного устройства количество оружейного плутония в горячих камерах исследовательских лабораторий в Карлсруэ, Дрездене, Эрлангене и Юлихе, а в течение недели - оружейного урана на обогатительном предприятии в Гронау", - говорится в сообщении.
В Европе придумали, как применить против России ядерное оружие
26 февраля, 08:00