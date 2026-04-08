Умер первый президент Тувы

КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Скончался первый президент Тувы Шериг-оол Ооржак, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
"Сегодня Тува понесла невосполнимую утрату. Ушел из жизни выдающийся государственный деятель, первый Президент республики Шериг-оол Дизижикович Ооржак", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, Шериг-оол Ооржак возглавил регион в тяжелые 1990-е годы, поэтому на него легла ответственность за республику в период формирования новой страны.
"Благодаря его мудрости, твердой воле и безграничной любви к своему народу Туве удалось сохранить стабильность и заложить фундамент для дальнейшего развития. От имени правительства Республики Тыва и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Шериг-оола Дизижиковича", - подчеркнул Владислав Ховалыг.
По данным из открытых источников, Шериг-оол Ооржак руководил регионом с 1992 по 2002 год. Он скончался в возрасте 83 лет.