Источник: Турция координируется с Россией по Ирану
05:45 08.04.2026
Источник: Турция координируется с Россией по Ирану

Флаг Турции
АНТАЛЬЯ, 8 апр – РИА Новости. Турция по ситуации вокруг Ирана ведёт активную работу с ключевыми для региона странами, в том числе координируется с Россией, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
"Анкара поддерживает постоянные контакты со всеми ключевыми странами региона, включая Россию. Существует координация по ряду направлений, направленная на снижение напряжённости и предотвращение дальнейшей эскалации", — сообщил источник.
По его словам, взаимодействие осуществляется как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних форматов.
Источник подчеркнул, что Турция стремится играть стабилизирующую роль и поддерживать баланс интересов в условиях сложной региональной обстановки.
