Цены на газ в Европе упали на 18,5 процента на фоне перемирия США и Ирана

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов среды падают на 18,5%, до 518,6 доллара за тысячу кубометров, после появления анонса о временном перемирии между США и Ираном, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 518,6 доллара (-18,5%). А по состоянию на 9.15 мск показатель составляет 529,3 доллара (-16,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 597,6 доллара за тысячу кубометров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.