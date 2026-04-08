Цены на газ в Европе упали на 18,5 процента на фоне перемирия США и Ирана

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов среды падают на 18,5%, до 518,6 доллара за тысячу кубометров, после появления анонса о временном перемирии между США и Ираном, следует из данных лондонской биржи ICE.