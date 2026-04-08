ЦАХАЛ объявила о приостановке атак на Иран

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о приостановке атак по Ирану в соответствии с директивами политического руководства, добавив, что сохраняет повышенную степень готовности в обороне.
"В соответствии с директивами политического эшелона ЦАХАЛ приостанавливает огонь в рамках кампании против Ирана и находится в состоянии повышенной боевой готовности в обороне и готовности ответить на любое нарушение", - говорится в заявлении для прессы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.