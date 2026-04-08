В Саудовской Аравии сработали сигналы воздушной тревоги

ДОХА, 8 апр - РИА Новости. Предупреждения о воздушной тревоге прозвучали во всех частях Саудовской Аравии после объявления о перемирии между Ираном и США, сообщило в среду утром Управление гражданской обороны королевства в социальной сети Х.
"Сработали предупреждения о воздушной тревоге через национальную систему раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях в столице Эр-Рияд, провинциях Аль-Хардж, Янбу, Восточной провинции, в районе северных границ", - отметило управление.
Оно предупредило жителей королевства при получении таких сообщений о необходимости укрыться в безопасных местах, в помещениях без окон внутри зданий.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США 10 апреля в Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.