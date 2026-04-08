Опрос показал, как жители Молдавии относятся к теме евроинтеграции - РИА Новости, 08.04.2026
20:04 08.04.2026
Опрос показал, как жители Молдавии относятся к теме евроинтеграции

IMAS: 68% жителей Молдавии считают, что вопрос евроинтеграции расколол общество

Флаг Молдавии - РИА Новости, 08.04.2026
КИШИНЕВ, 8 апр - РИА Новости. Две трети жителей Молдавии считают, что обсуждение темы евроинтеграции разделяет общество, свидетельствуют данные социологического опроса "Политический барометр", представленные в среду.
Опрос проводился молдавской социологической компанией IMAS с 24 марта по 6 апреля 2026 года, в нем приняло участие 1111 респондентов, максимальная погрешность составляет 3%.
Жителям Молдавии задали вопрос, считают ли они, что дискуссии о ЕС и европейской интеграции объединили или разделили народ республики. Из опрошенных 68% ответили, что эти обсуждения, скорее, разделили общество, 23% - что объединили и 9% так и не смогли дать ответа. При этом 51% респондентов, скорее, не доверяют ЕС, 42% опрошенных, наоборот, скорее, доверяют и 7% не определились с мнением по этому вопросу.
Согласно опросу, лишь 24% респондентов выразили уверенность в том, что Молдавия спустя 10 лет будет в составе ЕС, 12% из респондентов считают, что страна окажется в составе Румынии, а 56% - останется независимой и нейтральной, как это на данный момент.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2025 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России.
