Опрос показал, как жители Молдавии относятся к теме евроинтеграции

КИШИНЕВ, 8 апр - РИА Новости. Две трети жителей Молдавии считают, что обсуждение темы евроинтеграции разделяет общество, свидетельствуют данные социологического опроса "Политический барометр", представленные в среду.

Опрос проводился молдавской социологической компанией IMAS с 24 марта по 6 апреля 2026 года, в нем приняло участие 1111 респондентов, максимальная погрешность составляет 3%.

Жителям Молдавии задали вопрос, считают ли они, что дискуссии о ЕС и европейской интеграции объединили или разделили народ республики. Из опрошенных 68% ответили, что эти обсуждения, скорее, разделили общество, 23% - что объединили и 9% так и не смогли дать ответа. При этом 51% респондентов, скорее, не доверяют ЕС, 42% опрошенных, наоборот, скорее, доверяют и 7% не определились с мнением по этому вопросу.

Согласно опросу, лишь 24% респондентов выразили уверенность в том, что Молдавия спустя 10 лет будет в составе ЕС, 12% из респондентов считают, что страна окажется в составе Румынии, а 56% - останется независимой и нейтральной, как это на данный момент.