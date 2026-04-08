22:43 08.04.2026
В Белом доме назвали оскорбительным вопрос о морали Трампа

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт посчитала оскорбительным вопрос о морали президента США Дональда Трампа после его угроз об уничтожении иранской цивилизации.
В ходе брифинга для прессы у Левитт спросили, как может президент говорить о моральном превосходстве США и при этом заявлять о намерениях уничтожить целую цивилизацию.
"Президент имеет абсолютное моральное превосходство над (властями Ирана - ред.), и с вашей стороны даже предположение об обратном является откровенно оскорбительным", - ответила она.
После ответа журналист попытался задать уточняющий вопрос, но сказать что-то большее, чем "при всем уважении", ему не дали, перейдя к следующему СМИ.
Во вторник Трамп на фоне предстоящего истечения своего ультиматума Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива подчеркнул, что иранская цивилизация может безвозвратно прекратить свое существование этой ночью.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
