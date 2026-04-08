В США рассказали о неожиданных последствиях агрессии Трампа против Ирана

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп поспособствовал подъему иранской цивилизации, а не ее уничтожению, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Он разбудил Иран от спячки, вывел его из политической глуши", — сказал он в эфире YouTube-канала, отвечая на вопрос Эндрю Наполитано, чего смог добиться глава Белого дома своей военной кампанией.
Во вторник днем Трамп грозил "уничтожить иранскую цивилизацию", однако уже ночью в среду он заявил о согласии приостановить удары по Исламской республике на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
Впоследствии Высший совет национальной безопасности ИРИ заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в ближайшие дни в столице Пакистана Исламабаде.