Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о неожиданных последствиях агрессии Трампа против Ирана - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 08.04.2026
В США рассказали о неожиданных последствиях агрессии Трампа против Ирана

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Трамп разбудил Иран от спячки

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп поспособствовал подъему иранской цивилизации, а не ее уничтожению, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Он разбудил Иран от спячки, вывел его из политической глуши", — сказал он в эфире YouTube-канала, отвечая на вопрос Эндрю Наполитано, чего смог добиться глава Белого дома своей военной кампанией.
Экс-аналитик ЦРУ также отметил, что США, вопреки всем фактам, не хотят признавать, что они проиграли в конфликте против Ирана.
Во вторник днем Трамп грозил "уничтожить иранскую цивилизацию", однако уже ночью в среду он заявил о согласии приостановить удары по Исламской республике на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
Впоследствии Высший совет национальной безопасности ИРИ заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в ближайшие дни в столице Пакистана Исламабаде.
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампЛарри ДжонсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала