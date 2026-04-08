Трамп не отступит в намерении получить уран из Ирана, заявила Левитт - РИА Новости, 08.04.2026
20:54 08.04.2026
Трамп не отступит в намерении получить уран из Ирана, заявила Левитт

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не отступит в намерении получить уран из Ирана и считает это "красной линией", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Это находится на самом верху списка приоритетов президента и его переговорной группы по мере того, как они вступают в следующий раунд обсуждений. И, как я сказала во вступительном слове, это красная линия, от которой президент не намерен отступать, и он полон решимости добиться этого. Мы надеемся, что это удастся сделать дипломатическим путём", - сказала Левитт журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
