Рейтинг@Mail.ru
Ливан не был включен в сделку с Ираном из-за "Хезболлы", заявил Трамп
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 08.04.2026 (обновлено: 17:44 08.04.2026)
Ливан не был включен в сделку с Ираном из-за "Хезболлы", заявил Трамп

Трамп: Ливан не был включен в соглашение с Ираном из-за "Хезболлы"

© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Прекращение ударов Израиля по Ливану не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах", заявил президент США Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
"Из-за "Хезболлах". Они (Ливан - ред.) не были включены в сделку. Об этом тоже позаботятся. Все в порядке", - сказал Трамп в интервью журналистке телеканала PBS, спросившей его, почему Тель-Авив продолжает наносить удары по соседней стране.
Отвечая на вопрос о своем отношении к ударам Израиля по Ирану, американский лидер назвал их "отдельной перебранкой" и посоветовал журналистке говорить быстрее.
"Это часть сделки - все об этом знают. Это отдельная перебранка. Хорошо? Вам следует говорить быстрее", - сказал Трамп.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. Израильская армия 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранИзраильЛиванДональд ТрампАббас АракчиХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала