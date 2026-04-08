Ливан не был включен в сделку с Ираном из-за "Хезболлы", заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Прекращение ударов Израиля по Ливану не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах", заявил президент США Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Отвечая на вопрос о своем отношении к ударам Израиля по Ирану, американский лидер назвал их "отдельной перебранкой" и посоветовал журналистке говорить быстрее.
"Это часть сделки - все об этом знают. Это отдельная перебранка. Хорошо? Вам следует говорить быстрее", - сказал Трамп.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. Израильская армия 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.