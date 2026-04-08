Трамп прервал интервью после вопроса об уничтожении Ирана

ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прервал интервью с журналисткой PBS после вопроса о том, сожалеет ли он о своей недавней угрозе уничтожить иранскую цивилизацию.
"Я попыталась спросить, не сожалеет ли он (Трамп - ред.) о том посте в Truth Social про уничтожение цивилизации, и отметила, что это заявление вызвало жесткую критику со стороны демократов, после чего он бросил трубку", - написала журналистка Лиз Сандерс в соцсети X.
Во вторник Трамп на фоне предстоящего истечения своего ультиматума Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива подчеркнул, что иранская цивилизация может безвозвратно прекратить свое существование этой ночью.
Позднее, в ночь на 8 апреля, Трамп заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.