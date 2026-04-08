"Прекрасная вещь". Трамп обратился к Ирану с предложением - РИА Новости, 08.04.2026
16:16 08.04.2026 (обновлено: 16:17 08.04.2026)
"Прекрасная вещь". Трамп обратился к Ирану с предложением

ABC News: Трамп предложил Ирану создать совместный проект по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп предложил Ирану управлять Ормузским проливом в формате совместного предприятия, его слова передает телеканал ABC News.
"Мы думаем о создании совместного предприятия. Это способ обеспечить безопасность — в том числе защитить его (Ормузский пролив — Прим. ред.) от многих других людей. Это прекрасная вещь", — заявил он.
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
"Не заблуждайтесь". На Западе жестко высказались о перемирии США и Ирана
Вчера, 15:46
Глава Белого дома также добавил, что американские войска пока не собираются покидать Ближний Восток, и останутся там для обеспечения выполнения любого будущего соглашения.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. В этот срок ИРИ обязалась обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе с учетом технических ограничений. Сейчас через него разрешается проходить лишь дружественным ей странам. По данным Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
Стороны также разработают проект мирного соглашения, в основу которого может лечь иранский план из десяти пунктов. В их числе — сохранение за Тегераном контроля над Ормузом, снятие всех санкций, выплата компенсаций, продолжение обогащения урана. Президент США Дональд Трамп назвал это предложение приемлемой основой для диалога. Первый раунд переговоров пройдет 10 апреля в Исламабаде.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
"Они возобновятся". В США сделали резкое заявление о перемирии с Ираном
Вчера, 14:56
 
