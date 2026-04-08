Рейтинг@Mail.ru
Трамп каждую неделю пишет Карлу III о своем президентстве, пишут СМИ - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 08.04.2026
Трамп каждую неделю пишет Карлу III о своем президентстве, пишут СМИ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп каждую неделю обменивается письмами с королем Великобритании Карлом III, где рассуждает о своем президентстве, утверждает издание Daily Beast.
"Нам стало известно, что Трамп каждую неделю отправляет Карлу личное письмо со своими приватными взглядами на свое очень публичное президентство, и друзья по переписке обмениваются новостями о своих семьях", - говорится в материале.
Издание не уточняет, откуда у него такая информация. Авторы статьи полагают, что Трамп воспользуется этим каналом связи, чтобы отправить королю несколько подсказок о том, что включить и что удалить из обращения Карла III к конгрессу США 28 апреля.
Букингемский дворец сообщил ранее, что в апреле состоится государственный визит Карла III и королевы Камиллы в США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в тот же день анонсировал визит королевской четы Великобритании с 27 по 30 апреля, который включит в себя торжественный банкет в Белом доме.
Лидеры республиканцев и демократов в обеих палатах конгресса США официально пригласили Карла III выступить перед американскими законодателями.
Если выступление состоится, оно станет первой речью члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II стала первым британским монархом, который выступил перед американскими законодателями.
В миреСШАВеликобританияДональд ТрампКарл IIIЕлизавета II
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала