Трамп каждую неделю пишет Карлу III о своем президентстве, пишут СМИ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп каждую неделю обменивается письмами с королем Великобритании Карлом III, где рассуждает о своем президентстве, утверждает издание Daily Beast.
"Нам стало известно, что Трамп каждую неделю отправляет Карлу личное письмо со своими приватными взглядами на свое очень публичное президентство, и друзья по переписке обмениваются новостями о своих семьях", - говорится в материале.
Издание не уточняет, откуда у него такая информация. Авторы статьи полагают, что Трамп воспользуется этим каналом связи, чтобы отправить королю несколько подсказок о том, что включить и что удалить из обращения Карла III к конгрессу США 28 апреля.
Букингемский дворец сообщил ранее, что в апреле состоится государственный визит Карла III и королевы Камиллы в США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в тот же день анонсировал визит королевской четы Великобритании с 27 по 30 апреля, который включит в себя торжественный банкет в Белом доме.
Лидеры республиканцев и демократов в обеих палатах конгресса США официально пригласили Карла III выступить перед американскими законодателями.
Если выступление состоится, оно станет первой речью члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II стала первым британским монархом, который выступил перед американскими законодателями.