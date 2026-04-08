США запросто готовы вернуться к силовому сценарию, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США готовы без труда вернуться к силовому сценарию в отношении Ирана, если не смогут согласовать с Тегераном приемлемую мирную сделку, заявил в среду президент Дональд Трамп.
По его словам, сами переговоры с Тегераном уже находятся на продвинутой стадии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.