Трамп заручился обещанием Нетаньяху соблюдать перемирие, пишут СМИ

Как сообщает Axios со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника, Нетаньяху получил заверения от США, что в ходе переговоров с Ираном они будут настаивать на том, чтобы Тегеран "отказался от своих ядерных материалов, прекратил обогащение урана и отказался от угрозы баллистических ракет".