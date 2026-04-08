Трамп заручился обещанием Нетаньяху соблюдать перемирие, пишут СМИ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заручился обещанием премьера Израиля Биньямина Нетаньяху соблюдать режим прекращения огня перед официальным объявлением о приостановке ударов по Ирану, сообщает американский портал Axios.
"Незадолго до того, как опубликовать свой ответ, Трамп поговорил с Нетаньяху, чтобы получить от него подтверждение соблюдения режима прекращения огня", - пишет портал.
Как сообщает Axios со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника, Нетаньяху получил заверения от США, что в ходе переговоров с Ираном они будут настаивать на том, чтобы Тегеран "отказался от своих ядерных материалов, прекратил обогащение урана и отказался от угрозы баллистических ракет".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.