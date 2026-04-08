Трамп заявил, что сделка с Ираном состоит из 15 пунктов

07:51 08.04.2026
Трамп: сделка с Ираном состоит из 15 пунктов, большая их часть согласована

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд сообщил агентству Франс Пресс о наличии сделки с Ираном на 15 пунктов на более долгий срок, большая часть которых была согласована.
Ранее Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. В офисе Нетаньяху сообщили, что Израиль поддерживает решение Трампа. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
По данным Франс Пресс, Трамп указал на наличие прочной основы для "долгосрочного соглашения" на фоне неопределенности по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.
"У нас есть сделка из 15 пунктов, большинство из которых уже согласованы. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, удастся ли довести дело до конца", - сказал американский лидер агентству.
Как добавляет Франс Пресс, Трамп не стал говорить, вернется ли он к своим "первоначальным угрозам" разрушить гражданские электростанции и мосты Ирана, если сделка сорвется. Трамп также подчеркнул, что вопрос о программе Ирана по обогащению урана будет затронут в любом мирном соглашении.
