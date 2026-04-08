США разберутся со скоплением судов в Ормузском проливе, заявил Трамп - РИА Новости, 08.04.2026
07:17 08.04.2026 (обновлено: 07:27 08.04.2026)
США разберутся со скоплением судов в Ормузском проливе, заявил Трамп

Трамп: США помогут разобраться со скоплением судов в Ормузском проливе

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США помогут разобраться со скоплением судов в Ормузском проливе, "будут рядом", чтобы убедиться, что все пройдет хорошо.
"Соединенные Штаты Америки помогут со скоплением судов в Ормузском проливе. Будет много позитивных действий! Будут заработаны большие деньги... Мы загрузим самые разные поставки, и будем просто "торчать поблизости", чтобы убедиться, что все пройдет хорошо. Я думаю, так и будет", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
