США разберутся со скоплением судов в Ормузском проливе, заявил Трамп

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США помогут разобраться со скоплением судов в Ормузском проливе, "будут рядом", чтобы убедиться, что все пройдет хорошо.
"Соединенные Штаты Америки помогут со скоплением судов в Ормузском проливе. Будет много позитивных действий! Будут заработаны большие деньги... Мы загрузим самые разные поставки, и будем просто "торчать поблизости", чтобы убедиться, что все пройдет хорошо. Я думаю, так и будет", - написал Трамп в соцсети Truth Social.