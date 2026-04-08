СМИ: Трамп говорил с главкомом ВС Пакистана для перемирия с Ираном

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главнокомандующим вооруженных сил Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром для достижения прекращения огня с Ираном, сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновника Белого дома.
Ранее Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. В офисе Нетаньяху сообщили, что Израиль поддерживает решение Трампа. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
"Президент Трамп разговаривал с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и фельдмаршалом Пакистана Асимом Муниром для заключения сделки о двухнедельном прекращении огня с Ираном", - говорится в материале CBS.
Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он попросил Иран в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на две недели.