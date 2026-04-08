СМИ: Трамп утверждает, что КНР помогла Ирану и США договориться о перемирии

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил агентству Франс Пресс, что КНР поспособствовала достижению Тегераном с Вашингтоном двухнедельного соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке.

"Президент США Дональд Трамп заявил агентству Франс Пресс, что, по его мнению, Китай помог Ирану сесть за стол переговоров, чтобы согласиться на сделку о двухнедельном прекращении огня", - говорится в сообщении агентства.