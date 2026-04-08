СМИ: Трамп утверждает, что КНР помогла Ирану и США договориться о перемирии

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил агентству Франс Пресс, что КНР поспособствовала достижению Тегераном с Вашингтоном двухнедельного соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке.
Ранее Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.