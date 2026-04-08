Трамп примет Рютте в Белом доме после угроз о выходе США из НАТО - РИА Новости, 08.04.2026
04:57 08.04.2026
ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в среду проведёт встречу с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте после угроз выхода США из альянса из-за отсутствия помощи со стороны союзников Вашингтона по альянсу в операции против Ирана.
Согласно предварительному расписанию американского лидера, встреча состоится в Белом доме в 15.30 по местному времени (22.30 мск).
Перед этим Рютте посетит государственный департамент США, где у него намечены переговоры с главой госдепартамента Марко Рубио и его заместителем по политическим вопросам Элисон Хукер. Встреча в госдепе запланирована на 9.30 утра по времени Вашингтона (16.30 мск).
Трамп ранее заявил, что всерьёз рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы её не оказывать. Кроме того, американский лидер сообщил, что он готов попрощаться с альянсом из-за позиции других государств по вопросу контроля США над Гренландией.
