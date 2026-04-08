Трамп вышел из себя после заявления Ирана о победе над США

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за публикацию, по его словам, ложного заявления Высшего совета национальной безопасности Ирана о победе над Соединенными Штатами. Об этом американский президент написал в соцсети Truth Social.
"Предполагаемое заявление, опубликованное CNN World News, является мошенничеством, что прекрасно известно CNN", — указал он.
По его словам, это заявление якобы связано с "фейковым новостным сайтом из Нигерии". При этом Трамп потребовал от телеканала удалить публикацию и пообещал провести расследование в ближайшее время.
Ранее хозяин Белого дома заявил, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из десяти пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.
Высший совет национальной безопасности Ирана после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его данным, приняли предложение Тегерана. США, как утверждает иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.
Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде. Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня. При этом совбез подчеркнул, что переговорный процесс не означает завершения войны со Штатами.
В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутого Трампом. Президент США требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.
Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп ознакомился с предложением Пакистана.