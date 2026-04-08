Трамп вышел из себя после заявления Ирана о победе над США

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за публикацию, по его словам, ложного заявления Высшего совета национальной безопасности Ирана о победе над Соединенными Штатами. Об этом американский президент написал в соцсети Truth Social.

"Предполагаемое заявление, опубликованное CNN World News, является мошенничеством, что прекрасно известно CNN", — указал он.

По его словам, это заявление якобы связано с "фейковым новостным сайтом из Нигерии". При этом Трамп потребовал от телеканала удалить публикацию и пообещал провести расследование в ближайшее время.

Ранее хозяин Белого дома заявил, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из десяти пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.

Высший совет национальной безопасности Ирана после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его данным, приняли предложение Тегерана США , как утверждает иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока

Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде . Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня. При этом совбез подчеркнул, что переговорный процесс не означает завершения войны со Штатами.

В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутого Трампом. Президент США требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.