СМИ: Трамп настроен оптимистично в отношении переговоров с Ираном

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оптимистично смотрит на возможные переговоры с Ираном, утверждает ведущая Fox News Лора Ингрэм.
"Я только что говорила с президентом Трампом... Он был предельно серьезен в нашем только что состоявшемся разговоре, и при этом осторожно, но вполне оптимистично настроен", - сказала она в прямом эфире, говоря о возможных переговорах Вашингтона и Тегерана.
При этом она отметила, что Трамп считает переговоры трудными.
"Он сказал мне, что переговоры были и остаются невероятно сложными. Он не хочет, чтобы они были поставлены под угрозу", - подчеркнула Ингрэм.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на пресс-секретаря Белого Дома Каролин Левитт, что идет обсуждение возможных очных переговоров между США и Ираном, однако окончательного решения пока нет. До этого Равид сообщал, что переговоры США и Ирана могут пройти в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.