СМИ: Трамп настроен оптимистично в отношении переговоров с Ираном - РИА Новости, 08.04.2026
02:54 08.04.2026
СМИ: Трамп настроен оптимистично в отношении переговоров с Ираном

Fox News: Трамп настроен оптимистично в отношении переговоров с Ираном

© REUTERS / Kevin Lamarque
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оптимистично смотрит на возможные переговоры с Ираном, утверждает ведущая Fox News Лора Ингрэм.
Ранее Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
"Я только что говорила с президентом Трампом... Он был предельно серьезен в нашем только что состоявшемся разговоре, и при этом осторожно, но вполне оптимистично настроен", - сказала она в прямом эфире, говоря о возможных переговорах Вашингтона и Тегерана.
При этом она отметила, что Трамп считает переговоры трудными.
"Он сказал мне, что переговоры были и остаются невероятно сложными. Он не хочет, чтобы они были поставлены под угрозу", - подчеркнула Ингрэм.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на пресс-секретаря Белого Дома Каролин Левитт, что идет обсуждение возможных очных переговоров между США и Ираном, однако окончательного решения пока нет. До этого Равид сообщал, что переговоры США и Ирана могут пройти в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампКаролин ЛевиттВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
