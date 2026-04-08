Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, об этом он написал в соцсети Truth Social.

« "По итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром ... я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня", — заявил Трамп

По его утверждению, Иран также согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе.

США, по словам Трампа, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.

"Почти все различные пункты прежних разногласий между Соединенными Штатами и Ираном уже согласованы, однако двухнедельный период позволит окончательно завершить и оформить соглашение", – добавил хозяин Белого дома.

В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутого Трампом. Президент США требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу , в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.