Чтение как мировоззрение: в столице прошел литературный телемост с Пекином

Видеомост Москва-Пекин в ММПЦ "Россия сегодня", посвященный вопросам актуальности чтения книг в эпоху фрагментированной информации и развития ИИ

© Фото : представительство издательства "Жэньминь Хуабао" в Москве Видеомост Москва-Пекин в ММПЦ "Россия сегодня", посвященный вопросам актуальности чтения книг в эпоху фрагментированной информации и развития ИИ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В преддверии Всемирного дня книги в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся литературный видеомост Москва-Пекин, посвященный вопросам актуальности чтения книг в эпоху фрагментированной информации и развития искусственного интеллекта, передает корреспондент РИА Новости.

Российские и китайские участники телемоста рассмотрели духовную ценность углубленного чтения, эволюцию и современные тренды читательских интересов в двух странах. Также эксперты обсудили вопросы воздействия на человека новых медиа (коротких видеороликов, онлайн-литературы, аудиокниг) и вызовы, связанные с использованием в литературном творчестве искусственного интеллекта.

© Фото : представительство издательства "Жэньминь Хуабао" в Москве Видеомост Москва-Пекин, посвященный вопросам актуальности чтения книг в эпоху фрагментированной информации и развития ИИ © Фото : представительство издательства "Жэньминь Хуабао" в Москве Видеомост Москва-Пекин, посвященный вопросам актуальности чтения книг в эпоху фрагментированной информации и развития ИИ

Заместитель главного редактора "Литературно-художественной газеты" ("Вэньи Бао") Ли Чаоцюань указал, что в эпоху переизбытка информации литература остается ценным элементом жизни людей и вместилищем духовной культуры. Поэтому китайское правительство проводит мероприятия по поддержке и стимулированию чтения.

"Мы формируем среду, чтобы люди могли спокойно углубиться в чтение, которое становится все важнее в современном мире. Новых форматов все больше: чтение становится легче и доступнее. Широкие народные массы читают мангу, сетевую литературу, мы видим фрагментизацию, особенно в развлекательном сегменте. Эта тенденция наблюдается во всем мире. При этом традиционного, глубокого чтения не хватает. И наше предложение - продвигать именно это глубокое чтение, особенно высококачественной литературы", - сказал он.

Ли Чаоцюань также отметил, что в Китае широкие массы людей традиционно интересуются русской литературой, к которой испытывают "привязанность и горячую любовь". Поэтому многие активно ищут информацию о современных российских авторах.

Высокий интерес к современной российской литературе в Китае подтвердил иностранный член Российской академии наук, профессор Столичного педагогического университета Китая ("Яньцзин") Лю Вэньфэй, назвавший чтение образом жизни и "своеобразным мировоззрением" для очень многих людей.

"Между нашими странами издавна существует плотный литературный обмен. Можно сказать, что русскую классику мы перевели почти всю, а таких стран в мире немного. У нас есть полное собрание Пушкина, Тургенева, Достоевского, Пришвина, есть около 60 переводов на китайский романа "Анна Каренина". Поэтому сегодня особое внимание к современной российской литературе, которая появилась после распада СССР: это такие авторы, как Виктор Пелевин, Владимир Сорокин, Людмила Улицкая*. Когда в России выходят новые романы, через какое-то время они переводятся на китайский язык, мы стараемся не упускать ничего из значимых произведений", - поделился Лю Вэньфэй.

Как рассказал главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев, издание подписало соглашение с китайской "Литературно-художественной газетой", благодаря чему начался обмен публикациями и рецензиями на литературные новинки.

"Русская литература каждый год пополняется достаточно значимыми и интересными произведениями разных жанров, и важно, чтобы китайские читатели могли с ними познакомиться. Китай очень чутко реагирует на литературные открытия, которые происходят в России, поэтому так важен обмен книгами, обмен мнениями", - заключил Замшев.

В свою очередь, российский китаевед и доцент кафедры китайской филологии Института стран Азии и Африки МГУ Мария Семенюк отметила, что в России существует давняя и богатая традиция перевода китайской литературы и солидная классическая школа китаеведения.

"Степень переведенности китайской классики у нас достаточно значительна, если сравнивать с другими странами. Еще в середине прошлого века были переведены все четыре классических китайских романа: "Сон в красном тереме", "Путешествие на Запад", "Речные заводи" и "Троецарствие". Также переведены основные произведения авторов 20 века, есть и полные собрания сочинений. Сейчас китайская литература в России переживает бум: есть социальный запрос, от издательств и от читателей, и это прекрасное время для переводчиков", - рассказала китаевед.

По ее словам, многие российские читатели сегодня с удовольствием знакомятся и с китайской сетевой литературой, и с научной фантастикой, и с детективами, и хоррором. В результате интерес к китайской литературе становится более широким и устойчивым. Также последние годы многие крупные издательства обратились к переизданию китайской классики, которая ране была библиографической редкостью, а теперь становится доступной широкому читателю.

"Наши литературные премии обратили внимание на Китай: уже дважды в премии "Ясная поляна" побеждала книга китайского автора. Эксперты способны по достоинству оценить китайские произведения, а это значит, что есть хороший перевод, есть интерес профессионального сообщества, есть общий тренд на китайскую литературу. Все это очень оптимистично рисует картину нашего общего литературного будущего", - подытожила Семенюк.

Мероприятие было организовано Центром вещания на Европу и Азию при управлении КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках (издательством "Жэньминь хуабао"), отделом внешних связей Союза китайских писателей и издательством "Литературная и художественная газета" ("Вэньи Бао").