СМИ: жители Тегерана вышли на улицы праздновать поражение США и Израиля

ТЕГЕРАН, 8 апр – РИА Новости. Иранцы вышли на улицы Тегерана праздновать "поражение США и Израиля" после того, как американский президент Дональд Трамп согласился с иранским планом из 10 пунктов, передает иранское агентство Mehr.
Mehr показывает кадры центральной улицы Тегерана Вали-Аср, по которой плотным потоком проезжают автомобилисты с закреплёнными штандартами исламской республики. Ряд граждан, облачившись в черные костюмы, заняли места на прохожей части и под включенную национально-патриотическую музыку размахивают штандартами Ирана.
Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов. В него, в частности, входят положения о сохранении контроля над Ормузским проливом за Ираном, снятие с Тегерана всех санкций, продолжение обогащения урана, а также вывод войск США с Ближнего Востока. Совбез ИРИ назвал победой в войне согласие США с иранским планом.
Переговоры Ирана и США, отмечает иранский совбез, начнутся в пятницу, 10 апреля, они продлятся около двух недель. На этот срок будет установлен режим прекращения огня, при этом Иран заявляет, что это не означает завершение войны с США.
Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. По его словам, США получили от Ирана предложение, состоящее из десяти пунктов, которое может стать основой для переговоров.