Рейтинг@Mail.ru
СМИ: жители Тегерана вышли на улицы праздновать поражение США и Израиля - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 08.04.2026 (обновлено: 06:07 08.04.2026)
СМИ: жители Тегерана вышли на улицы праздновать поражение США и Израиля

Mehr: жители Тегерана вышли на улицы праздновать поражение США и Израиля

© REUTERS / Majid AsgaripourПанорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 8 апр – РИА Новости. Иранцы вышли на улицы Тегерана праздновать "поражение США и Израиля" после того, как американский президент Дональд Трамп согласился с иранским планом из 10 пунктов, передает иранское агентство Mehr.
Mehr показывает кадры центральной улицы Тегерана Вали-Аср, по которой плотным потоком проезжают автомобилисты с закреплёнными штандартами исламской республики. Ряд граждан, облачившись в черные костюмы, заняли места на прохожей части и под включенную национально-патриотическую музыку размахивают штандартами Ирана.
Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов. В него, в частности, входят положения о сохранении контроля над Ормузским проливом за Ираном, снятие с Тегерана всех санкций, продолжение обогащения урана, а также вывод войск США с Ближнего Востока. Совбез ИРИ назвал победой в войне согласие США с иранским планом.
Переговоры Ирана и США, отмечает иранский совбез, начнутся в пятницу, 10 апреля, они продлятся около двух недель. На этот срок будет установлен режим прекращения огня, при этом Иран заявляет, что это не означает завершение войны с США.
Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. По его словам, США получили от Ирана предложение, состоящее из десяти пунктов, которое может стать основой для переговоров.
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала