Рейтинг@Mail.ru
В Китае танцовщица загорелась во время выступления с огненным кольцом
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 08.04.2026
В Китае танцовщица загорелась во время выступления с огненным кольцом

© СоцсетиДевушка загорелась во время исполнения танца в лесном сафари-парке города Няньтун, Китай
© Соцсети
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Девушка в длинном платье загорелась во время исполнения танца с огненным кольцом в лесном сафари-парке города Няньтун китайской провинции Цзянсу, сообщает издание "Пэнпай".
"Во время огненного танца у танцовщицы загорелась юбка от огненного кольца", - сказано в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошел на прошлой неделе. Когда девушка исполняла номер, огонь с окружавшего ее железного кольца перекинулся на подол и начал подниматься вверх. Артистка немедленно бросилась бежать и прыгнула в ближайший водоем, чтобы потушить пламя.
Отмечается, что девушка была госпитализирована. Она получила ожоги, но в настоящее время ее состояние стабильное.
Как поясняет издание, администрация парка проводит проверку всех номеров на предмет их безопасности.
ЦзянсуКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала