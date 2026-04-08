В Китае танцовщица загорелась во время выступления с огненным кольцом

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Девушка в длинном платье загорелась во время исполнения танца с огненным кольцом в лесном сафари-парке города Няньтун китайской провинции Цзянсу, сообщает издание "Пэнпай".
"Во время огненного танца у танцовщицы загорелась юбка от огненного кольца", - сказано в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошел на прошлой неделе. Когда девушка исполняла номер, огонь с окружавшего ее железного кольца перекинулся на подол и начал подниматься вверх. Артистка немедленно бросилась бежать и прыгнула в ближайший водоем, чтобы потушить пламя.
Отмечается, что девушка была госпитализирована. Она получила ожоги, но в настоящее время ее состояние стабильное.
Как поясняет издание, администрация парка проводит проверку всех номеров на предмет их безопасности.