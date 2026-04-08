Армия Таиланда набрала рекордное число добровольцев благодаря рекламе

БАНГКОК, 8 апр - РИА Новости. Сухопутные войска Таиланда в самом начале ежегодной призывной кампании набрали более 30 тысяч подавших онлайн-заявления добровольцев благодаря рекламной акции в социальных сетях, которая состояла в том числе из шуточных призывов отдохнуть от жены и перестать страдать по девушке после расставания, выяснило РИА Новости, изучив данные командования сухопутных войск и особенности пиар-кампании.

Призыв в Таиланде ежегодно проходит с 1 по 12 апреля и осуществляется через лотерею среди молодых людей с 21 года. Срочная служба длится два года. Помимо участия в лотерее, в армию можно записаться добровольцем.

"В начале призывной кампании сухопутные войска получили более 30 тысяч онлайн-заявлений от добровольцев, в результате чего план интернет-кампании добровольного призыва впервые выполнен на 105%", - сообщило командование сухопутных войск Таиланда.

Это рекордное число добровольцев, подавших заявления через интернет. В 2023-2025 годах количество таких заявлений, согласно открытым данным главного штаба сухопутных войск Таиланда, составляло от 13 до 15 тысяч.

В 2026 году сухопутные войска впервые применили для привлечения добровольцев рекламную акцию в социальных сетях, в рамках которой обычный казенный тон обращения к призывникам был заменен казарменным юмором и разговором о проблемах молодого поколения.

"Вступай в сухопутные войска! В день зачисления твое жалование рядового за первый месяц службы, 8 тысяч бат (270 долларов), будет переведено на счет твоей матери! Тебя ждут высокое жалование, бесплатное питание и проживание в казарме!", - говорилось в одном из объявлений в паблике "Армейская улыбка", принадлежащем командованию сухопутных войск Таиланда.

"Надоела жена? Нет лучше места, чтобы отдохнуть от нее, чем военный лагерь!", - отмечается в другом армейском посте.

Агитаторы не обошли стороной и тему переживаний после разрыва с возлюбленной, предлагая забыть о ней именно в армии.

"Расстался с девушкой? Все еще скучаешь по ней? Присоединяйся к твоим новым товарищам в военном тренировочном лагере, ты будешь столько бегать и накачивать мускулы, что забудешь о ней совсем за короткое время курса подготовки молодого бойца!", - говорится в одной из публикаций.

Не отстают от сухопутных войск и военно-воздушные и военно-морские силы.

"Вступай в ВМС! Хотя бы плавать научишься!", - говорится в посте в социальных сетях командования военно-морских сил Таиланда.

"Служи рядом с домом! Для авиации все – рядом!", - отмечается в посте ВВС.

Рекламные акции вооруженных сил вызвали не только вирусную реакцию в социальных сетях Таиланда, но и волну шуток и пародийных текстов.

"Ты весь в долгах? Иди в армию, там кредиторам будет очень тяжело тебя найти", - говорится в одной из таких пародий.

Помимо полушуточных рекламных постов вооруженные силы Таиланда ведут в соцсетях активный диалог с потенциальными добровольцами и призывниками о прошлогоднем пограничном конфликте с Камбоджей. Они опровергают фейковые новости и отвечают на вопросы о деталях тех или иных операций таиландских военных.