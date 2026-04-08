05:13 08.04.2026
Армия Таиланда набрала рекордное число добровольцев благодаря рекламе

Бангкок. Архивное фото
БАНГКОК, 8 апр - РИА Новости. Сухопутные войска Таиланда в самом начале ежегодной призывной кампании набрали более 30 тысяч подавших онлайн-заявления добровольцев благодаря рекламной акции в социальных сетях, которая состояла в том числе из шуточных призывов отдохнуть от жены и перестать страдать по девушке после расставания, выяснило РИА Новости, изучив данные командования сухопутных войск и особенности пиар-кампании.
Призыв в Таиланде ежегодно проходит с 1 по 12 апреля и осуществляется через лотерею среди молодых людей с 21 года. Срочная служба длится два года. Помимо участия в лотерее, в армию можно записаться добровольцем.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Таиланд начал консультации о поставках российской нефти
17 марта, 11:48
"В начале призывной кампании сухопутные войска получили более 30 тысяч онлайн-заявлений от добровольцев, в результате чего план интернет-кампании добровольного призыва впервые выполнен на 105%", - сообщило командование сухопутных войск Таиланда.
Это рекордное число добровольцев, подавших заявления через интернет. В 2023-2025 годах количество таких заявлений, согласно открытым данным главного штаба сухопутных войск Таиланда, составляло от 13 до 15 тысяч.
В 2026 году сухопутные войска впервые применили для привлечения добровольцев рекламную акцию в социальных сетях, в рамках которой обычный казенный тон обращения к призывникам был заменен казарменным юмором и разговором о проблемах молодого поколения.
Алкогольные напитки - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
В Таиланде ввели тесты на трезвость для покупки алкоголя
30 марта, 12:45
"Вступай в сухопутные войска! В день зачисления твое жалование рядового за первый месяц службы, 8 тысяч бат (270 долларов), будет переведено на счет твоей матери! Тебя ждут высокое жалование, бесплатное питание и проживание в казарме!", - говорилось в одном из объявлений в паблике "Армейская улыбка", принадлежащем командованию сухопутных войск Таиланда.
"Надоела жена? Нет лучше места, чтобы отдохнуть от нее, чем военный лагерь!", - отмечается в другом армейском посте.
Агитаторы не обошли стороной и тему переживаний после разрыва с возлюбленной, предлагая забыть о ней именно в армии.
Очередь на автозаправке в Паттайе, Таиланд - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
В Таиланде образовались очереди на АЗС перед подорожанием топлива
26 марта, 10:30
"Расстался с девушкой? Все еще скучаешь по ней? Присоединяйся к твоим новым товарищам в военном тренировочном лагере, ты будешь столько бегать и накачивать мускулы, что забудешь о ней совсем за короткое время курса подготовки молодого бойца!", - говорится в одной из публикаций.
Не отстают от сухопутных войск и военно-воздушные и военно-морские силы.
"Вступай в ВМС! Хотя бы плавать научишься!", - говорится в посте в социальных сетях командования военно-морских сил Таиланда.
"Служи рядом с домом! Для авиации все – рядом!", - отмечается в посте ВВС.
Рекламные акции вооруженных сил вызвали не только вирусную реакцию в социальных сетях Таиланда, но и волну шуток и пародийных текстов.
"Ты весь в долгах? Иди в армию, там кредиторам будет очень тяжело тебя найти", - говорится в одной из таких пародий.
Помимо полушуточных рекламных постов вооруженные силы Таиланда ведут в соцсетях активный диалог с потенциальными добровольцами и призывниками о прошлогоднем пограничном конфликте с Камбоджей. Они опровергают фейковые новости и отвечают на вопросы о деталях тех или иных операций таиландских военных.
Для добровольцев в Таиланде предусмотрен ряд льгот: сокращенный срок службы (18 месяцев для не имеющих высшего образования и 1 год для окончивших вузы), преимущественное право при направлении на учебу по военным специальностям, которые могут пригодиться и в последующей гражданской жизни, и преимущества при переходе на контрактную службу или поступлении в военные училища.
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Российскому бойцу ММА грозит пять лет тюрьмы в Таиланде, пишут СМИ
24 марта, 12:19
 
