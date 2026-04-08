МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Планируется, что Великобритания и Франция продолжат налаживать более тесную координацию национальных ядерных доктрин, сообщило пресс-бюро СВР России.
По информации спецслужбы, в штаб-квартире Евросоюза уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, естественно, как заявляют в ЕС, исключительно для сдерживания мифической российской угрозы.
"В этот период Великобритания и Франция продолжат налаживать более тесную координацию национальных ядерных доктрин", - говорится в сообщении СВР РФ.