15:53 08.04.2026
Первое судно смогло пройти через Ормузский пролив после начала перемирия

Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Первое судно смогло пройти через Ормузский пролив после перемирия США и Ирана, сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
"В условиях, когда вооруженные силы Ирана предупредили, что суда могут передвигаться через Ормузский пролив, получив разрешение от Ирана, первое судно проследовало через пролив после объявления перемирия", - сообщил вещатель.
Американский лидер Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
