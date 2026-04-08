Первое судно смогло пройти через Ормузский пролив после начала перемирия

"В условиях, когда вооруженные силы Ирана предупредили, что суда могут передвигаться через Ормузский пролив, получив разрешение от Ирана, первое судно проследовало через пролив после объявления перемирия", - сообщил вещатель.

Американский лидер Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.