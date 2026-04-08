СМИ: по зафрахтованному Maersk судну нанесли удар в Персидском заливе - РИА Новости, 08.04.2026
00:13 08.04.2026 (обновлено: 01:57 08.04.2026)
СМИ: по зафрахтованному Maersk судну нанесли удар в Персидском заливе

© REUTERS / Stringer — Грузовое судно в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива
Грузовое судно в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Контейнеровоз, зафрахтованный датским морским контейнерным перевозчиком A.P. Moller-Maersk A/S, подвергся удару неизвестного снаряда в Персидском заливе, никто не пострадал, сообщает датская телерадиокомпания DR.
"Контейнеровоз, зафрахтованный Maersk и ходящий по Персидскому заливу, подвергся удару снаряда", — говорится в сообщении со ссылкой на заявление компании датскому порталу ShippingWatch.
В результате инцидента никто не пострадал, все члены экипажа в безопасности, однако поврежден корпус судна. Кем был выпущен снаряд, не уточняется. Контейнеровоз в состоянии самостоятельно продолжить путь и сейчас движется к следующему порту захода, где его осмотрят.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Танкеры вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Ормузский пролив остается открытым, заявил постпред Ирана в ООН
Вчера, 20:20
 
