22:47 08.04.2026 (обновлено: 22:48 08.04.2026)
Суд назначил 15 лет тюрьмы фигурантке дела о гибели актера Мэттью Перри

ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Суд в Лос-Анджелесе приговорил Джасвин Сангху, известную как "кетаминовая королева", к 15 годам лишения свободы за поставку смертельной дозы препарата, ставшей причиной гибели звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри, сообщает телеканал Sky News.
"Женщина, известная как "кетаминовая королева" и поставившая смертельную дозу препарата, которая привела к гибели актера Мэттью Перри, была приговорена к 15 годам тюремного заключения", - пишет телеканал.
В сентябре 42-летняя жительница Калифорнии Сангха пошла на сделку со следствием и признала в суде вину в продаже наркотиков, ставших причиной смерти звезды сериала "Друзья" в 2023 году.
Помимо Сангхи ранее к уголовной ответственности по делу о смерти Мэттью Перри были привлечены два врача: Марк Чавес, приговоренный к восьми месяцам домашнего ареста, и Сальвадор Пласенсия, получивший 2,5 года лишения свободы за нелегальную продажу кетамина актеру.
В августе 2024 года минюст США сообщил, что пять человек были арестованы по делу о передозировке кетамином, повлекшей смерть Перри, среди них - двое врачей и личный помощник актера. Немногим позже издание Daily Mail со ссылкой на близких актера сообщило, что Перри уволил команду медработников, контролировавших прием кетамина актером, и намеренно злоупотреблял веществом, которое позже начал приобретать нелегально.
Перри скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Портал отметил, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной.
В декабре департамент медэксперта округа Лос-Анджелес сообщил, что причиной смерти Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие кетамина. В ведомстве добавили, что факторами, способствовавшими смерти актера, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина".
Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях: "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".
Джан Яман - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Актера Джана Ямана задержали по подозрению в употреблении наркотиков
10 января, 15:11
 
