Суд отказался взыскать 47 миллионов рублей с личной помощницы Блиновской - РИА Новости, 08.04.2026
19:43 08.04.2026
Суд отказался взыскать 47 миллионов рублей с личной помощницы Блиновской

Московский суд отказался взыскать 47 млн рублей с личной помощницы Блиновской

Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Елена Блиновская. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление финансового управляющего Елены Блиновской о взыскании около 47 миллионов рублей с Полины Видовской, личной помощницы "королевы марафонов", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд отказался признать незаконными сделки по перечислению денежных средств в таком размере со счета Блиновской в пользу Видовской и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с последней всех полученных денег, о чем просила финансовый управляющий Мария Ознобихина.
Видовская в суде пояснила, что она была официально оформлена на работу у Блиновской младшей личной помощницей. В ее обязанности входило перечисление денежных средств по указанию Елены или ее мужа Алексея. В качестве доказательств она представила "всю максимально сохранившуюся" переписку в мессенджерах.
Видовская оплачивала услуги ЖКХ, следила, чтобы не было долгов за квартиры, "работала на всю семью полностью – и с детьми, и с гувернантками, и с Марией Ростовой (старшая личная помощница – ред.), и с Алексеем". Она также пояснила, что платила за бассейн и кружки для детей, в том числе за китайский и арабский язык.
Как рассказала Видовская, у Блиновской был аквариум с медузами - за ним раз в месяц ухаживал специальный человек, услуги которого тоже оплачивались помощницей.
При этом все расходы, по словам помощницы, проходили через бухгалтерию Блиновской. "Я писала бухгалтеру: "Наташа, мне на завтра нужна такая-то сумма по просьбе Елены, например, на оплату стилиста", - пояснила Видовская.
Как заявил представитель Блиновской в суде, "Блиновская подтверждает, что все деньги, которые переводились Полине, тратились на нужды семьи, лишних денег у Полины не могло оказаться, потому что все деньги проходили через бухгалтерию".
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
