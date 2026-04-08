Суд арестовал подростка, обвиняемого в убийстве учителя в Пермском крае
19:08 08.04.2026 (обновлено: 19:21 08.04.2026)
Суд арестовал подростка, обвиняемого в убийстве учителя в Пермском крае

© РИА Новости / Елена Майорова | Обстановка у школы в Пермском крае, где ученик напал на учителя
ПЕРМЬ, 8 апр - РИА Новости. Подростку, обвиняемому в убийстве педагога из школы в Добрянке в Пермском крае, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, заявила на заседании судья Свердловского районного суда.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, в среду Свердловский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об аресте 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве учителя Олеси Багута. Инцидент произошел во вторник. По данным следствия, парень напал на педагога на улице у входа в местную школу в пермской Добрянке. Он имел умысел убить учителя и нанёс ей многочисленные удары ножом, установили правоохранители. Педагог скончалась. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность).
"Ходатайство удовлетворить... Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 7 июня", - сказала судья.
Следователь в суде, объясняя необходимость ареста для обвиняемого, заявил, что что подросток может скрыться от следствия, препятствовать расследованию, а также представляет опасность для общества. Медицинских противопоказаний для помещения парня в СИЗО нет, добавил представитель СК.
