17:51 08.04.2026 (обновлено: 19:27 08.04.2026)
Суд обратил в доход государства имущество экс-вице-губернатора Кубани Миньковой

Анна Минькова. Архивное фото
СОЧИ, 8 апр – РИА Новости. Прикубанский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшего вице-губернатора Кубани Анны Миньковой и членов её семьи, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд рассматривал в закрытом режиме антикоррупционный иск Генпрокуратуры России на более чем 330 миллионов рублей в связи с соблюдением интересов детей Миньковой, об этом сообщали РИА Новости в пресс-службе судов.
"Прикубанским районным судом Краснодара рассмотрено исковое заявление, предъявленное к Анне Миньковой и ее родственникам, об обращении в доход государства имущества, принадлежащего бывшему вице-губернатору и ее семье. Суд обратил в доход государства объекты движимого и недвижимого имущества, принадлежащие ответчикам", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Max.
По данным суда, Минькова на неподтвержденные доходы приобрела права на 21 объект движимого и недвижимого имущества общей стоимостью 110 646 033,86 рубля, рыночная стоимость объектов составила 338 602 700 рублей.
Как уточнили в пресс-службе, часть имущества была отчуждена путем заключения возмездных сделок. Решением суда с ответчиков взысканы денежные средства, равные по стоимости ранее проданному имуществу - более 90 000 000 рублей.
"Суд пришел к выводу о том, что активы Миньковой являются продуктом ее коррупционного поведения, в связи с чем подлежат изъятию в целом, независимо от того, в какой части затраты на их приобретение могли быть произведены на законные доходы", - добавляет пресс-служба.
Генпрокуратура ранее сообщала, что по итогам проверки выявлено несоблюдение установленных запретов Миньковой в период пребывания в должности заместителя губернатора Краснодарского края.
Ответчиками по иску Генпрокуратуры РФ, помимо Анны Миньковой, стали Вадим и Иван Миньковы, Светлана Двадненко, Александр и Владимир Мочаловы. Также к процессу привлекали межрегиональное территориальное управление Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея и Федеральная служба судебных приставов.
В январе Октябрьский районный суд Краснодара отправил Минькову под домашний арест. Экс-замгубернатора Кубани ушла в отставку в октябре 2025 года и возглавила медиагруппу "Кубань-24". В ее зону ответственности около 10 лет входило курирование социальных объектов.
Министр культуры Башкирии Амина Шафикова в суде - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Суд оставил под арестом министра культуры Башкирии
Вчера, 14:47
 
