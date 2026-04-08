Суд обратил в доход государства имущество экс-вице-губернатора Кубани

СОЧИ, 8 апр – РИА Новости. Прикубанский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшего вице-губернатора Кубани Анны Миньковой и членов её семьи, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд рассматривал в закрытом режиме антикоррупционный иск Генпрокуратуры России на более чем 330 миллионов рублей в связи с соблюдением интересов детей Миньковой, об этом сообщали РИА Новости в пресс-службе судов.

"Прикубанским районным судом Краснодара рассмотрено исковое заявление, предъявленное к Анне Миньковой и ее родственникам, об обращении в доход государства имущества, принадлежащего бывшему вице-губернатору и ее семье. Суд обратил в доход государства объекты движимого и недвижимого имущества, принадлежащие ответчикам", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Max

По данным суда, Минькова на неподтвержденные доходы приобрела права на 21 объект движимого и недвижимого имущества общей стоимостью 110 646 033,86 рубля, рыночная стоимость объектов составила 338 602 700 рублей.

Как уточнили в пресс-службе, часть имущества была отчуждена путем заключения возмездных сделок. Решением суда с ответчиков взысканы денежные средства, равные по стоимости ранее проданному имуществу - более 90 000 000 рублей.

"Суд пришел к выводу о том, что активы Миньковой являются продуктом ее коррупционного поведения, в связи с чем подлежат изъятию в целом, независимо от того, в какой части затраты на их приобретение могли быть произведены на законные доходы", - добавляет пресс-служба.

Генпрокуратура ранее сообщала, что по итогам проверки выявлено несоблюдение установленных запретов Миньковой в период пребывания в должности заместителя губернатора Краснодарского края

Ответчиками по иску Генпрокуратуры РФ, помимо Анны Миньковой, стали Вадим и Иван Миньковы, Светлана Двадненко, Александр и Владимир Мочаловы. Также к процессу привлекали межрегиональное территориальное управление Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея и Федеральная служба судебных приставов.