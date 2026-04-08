Суд наложил арест на имущество краснодарской экс-судьи Хахалевой

КРАСНОДАР, 8 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Краснодара наложил арест на имущество бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и ее семьи по антикоррупционному иску Генпрокуратуры РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Октябрьским районным судом города Краснодара приняты обеспечительные меры по иску об обращении в доход Российской Федерации имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, ее супруга, матери, а также сестры - судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой... В настоящее время судом по иску приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ответчикам и еще 36 связанным с ними лицам", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба, ответчики оформляли сельхозугодья региона через судебные механизмы в пользу хозяйствующих субъектов, аффилированных мужу Хахалевой Роберту, а также неправомерно завладели земельным фондом площадью более 12,5 тысяч гектаров. Это позволило семье непрерывно обогащаться и приобретать движимое и недвижимое имущество, дорогостоящие транспортные средства, предметы роскоши и иные активы.
Сестра Елены Хахалевой Наталия, будучи судьей Арбитражного суда Краснодарского края, приняла личное участие в освобождении аффилированных Роберту Хахалеву хозяйствующих обществ от уплаты многомиллионных налоговых платежей.
В период с 2014 года по 2020 год на мать Хахалевой было оформлено имущество, совокупная стоимость которого превышает 100 миллионов рублей, добавляется в сообщении пресс-службы.
Рассмотрение дела по существу начнется 16 апреля.