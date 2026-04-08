Рейтинг@Mail.ru
Суд наложил арест на имущество краснодарской экс-судьи Хахалевой - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 08.04.2026 (обновлено: 20:29 08.04.2026)
Суд наложил арест на имущество краснодарской экс-судьи Хахалевой

Суд наложил арест на имущество краснодарской экс-судьи Хахалевой и ее семьи

© Sputnik / Stringer
Судья Елена Хахалева - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Sputnik / Stringer
Судья Елена Хахалева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 8 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Краснодара наложил арест на имущество бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и ее семьи по антикоррупционному иску Генпрокуратуры РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
«
"Октябрьским районным судом города Краснодара приняты обеспечительные меры по иску об обращении в доход Российской Федерации имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, ее супруга, матери, а также сестры - судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой... В настоящее время судом по иску приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ответчикам и еще 36 связанным с ними лицам", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба, ответчики оформляли сельхозугодья региона через судебные механизмы в пользу хозяйствующих субъектов, аффилированных мужу Хахалевой Роберту, а также неправомерно завладели земельным фондом площадью более 12,5 тысяч гектаров. Это позволило семье непрерывно обогащаться и приобретать движимое и недвижимое имущество, дорогостоящие транспортные средства, предметы роскоши и иные активы.
Сестра Елены Хахалевой Наталия, будучи судьей Арбитражного суда Краснодарского края, приняла личное участие в освобождении аффилированных Роберту Хахалеву хозяйствующих обществ от уплаты многомиллионных налоговых платежей.
В период с 2014 года по 2020 год на мать Хахалевой было оформлено имущество, совокупная стоимость которого превышает 100 миллионов рублей, добавляется в сообщении пресс-службы.
Рассмотрение дела по существу начнется 16 апреля.
ПроисшествияКраснодарЕлена ХахалеваКраснодарский краевой судКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала