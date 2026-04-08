Суд наложил арест на имущество краснодарской экс-судьи Хахалевой

"Октябрьским районным судом города Краснодара приняты обеспечительные меры по иску об обращении в доход Российской Федерации имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, ее супруга, матери, а также сестры - судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой... В настоящее время судом по иску приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ответчикам и еще 36 связанным с ними лицам", - говорится в сообщении.