17:09 08.04.2026
Жителя Южноуральска будут судить за попытку убить бывших одноклассников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ОМСК, 8 апр - РИА Новости. Психически неуравновешенный житель Южноуральска предстанет перед судом в Омске за попытку убить бывшую учительницу, двух одноклассников и двух коллег по работе, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Следователи выяснили, что 31-летний житель Южноуральска Челябинской области, страдающий хроническим расстройством психики, испытывал сильную ненависть к двум своим одноклассникам, двум бывшим коллегам и бывшей учительнице. Он принял решение их убить и изготовил для этого самодельное взрывное устройство с отравляющей начинкой, однако мужчину задержали сотрудники УФСБ. Было возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное хранение взрывчатых веществ" и "приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом".
"Уголовное дело прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу и применения к данному лицу принудительных мер медицинского характера", - сообщили в пресс-службе.
Мужчина арестован.
ПроисшествияЮжноуральскОмскЧелябинская область
 
 
