Бывший охранник Канье Уэста хочет отсудить у него около миллиона долларов

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Бывший охранник скандально известного американского рэпера Канье Уэста Джонатан Монро в суде требует от музыканта около 1 миллиона долларов в качестве компенсации за невыплаченную зарплату и другие убытки, сообщает портал TMZ со ссылкой на судебные материалы.
"Монро требует возмещения ущерба на общую сумму около 850 тысяч долларов, включая 7 725 долларов за неоплаченные сверхурочные, 37 620 долларов за потерянную заработную плату, 500 тысяч долларов за упущенный доход, 100 тысяч долларов за моральный ущерб... и еще 100 тысяч долларов в качестве штрафных санкций", - говорится в сообщении портала.
Так, в судебных документах, на которые ссылается портал, упоминается случай, когда рэпер попросил охранника заправить его Lamborghini, однако тогда, когда тот попросил работодателя заплатить за бензин, музыкант просто ушел, не удостоив его ответом.
По словам Монро, который работал на Уэста в 2021 году, он ранее пытался получить причитающиеся ему деньги, но в ответ слышал только отговорки, добавляет портал.
В 2025 году в День победы, который в Европе и США отмечают 8 мая, Уэст выпустил трек, прославляющий фюрера Германии Адольфа Гитлера, а позже представил мерч со свастикой. В ноябре прошлого года рэпер принес извинения еврейскому народу за антисемитские и нацистские высказывания, также поделившись в соцсети X роликом, где извиняется за прошлые действия в присутствии главного раввинского судьи в Марокко, рабби Йешаяху Йосефа Пинто.
По словам Уэста, за его помешательством на нацистской символике и антисемитизме в последние годы стояли именно маниакальные периоды, один из которых случился в начале 2025 года: тогда рэпер впал в подобное состояние на четыре месяца. Он отметил, что обратиться за медицинской помощью его убедила жена Бьянка Цензори.