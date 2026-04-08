Суд в Кузбассе оставил под арестом директора клиники "Свобода"

КЕМЕРОВО, 8 апр – РИА Новости. Кемеровский областной суд оставил под арестом директора наркологической клиники "Свобода" Ивана Коршунова по делу об оказании услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ, сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

По данным следствия, с февраля 2026 года по март 2026 года он при заключении договоров возмездного оказания услуг по предоставлению проживания и питания незаконно предоставлял услуги по купированию абстинентного синдрома гражданам, в том числе несовершеннолетней, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.