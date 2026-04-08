Суд в Кузбассе оставил под арестом директора клиники "Свобода"

КЕМЕРОВО, 8 апр – РИА Новости. Кемеровский областной суд оставил под арестом директора наркологической клиники "Свобода" Ивана Коршунова по делу об оказании услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ, сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.
Директор частной наркологической клиники "Свобода" Коршунов 25 марта был арестован до 18 мая.
По данным следствия, с февраля 2026 года по март 2026 года он при заключении договоров возмездного оказания услуг по предоставлению проживания и питания незаконно предоставлял услуги по купированию абстинентного синдрома гражданам, в том числе несовершеннолетней, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Также он незаконно приобрел у неустановленного лица не менее пяти стеклянных ампул психотропного вещества для дальнейшего сбыта, считает следствие.
"Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов директора ООО "Клиника Свобода", который обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, покушении на незаконный сбыт психотропных веществ наркотических средств…. Суд апелляционной инстанции оставил постановление Центрального районного суда города Кемерово от 25 марта 2026 года в отношении Коршунова И.Б. без изменения, апелляционную жалобу защитника без удовлетворения", – сообщили в пресс-центре.
