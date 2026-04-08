Рейтинг@Mail.ru
Константинов призвал страны Прибалтики внять предупреждению России - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:10 08.04.2026
Константинов призвал страны Прибалтики внять предупреждению России

Константинов: странам Прибалтики стоит внять предупреждению России по БПЛА

Флаги Латвии, Литвы и Эстонии
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал страны Прибалтики внять предупреждению России относительно открытия неба для украинских беспилотников и отнестись к нему с полной серьезностью.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва сделала специальное предупреждение странам Балтии относительно их решения открыть небо для пролета украинских БПЛА при атаках на РФ.
"Странам Прибалтики следует внять предупреждению России и отнестись к нему с полной серьезностью. Уверен, что никто с ними играть в политические игры и уговоры не будет", - сказал Константинов.
По его словам, открывая небо для беспилотников ВСУ, страны Прибалтики демонстрируют свой враждебным курс по отношению к России.
В миреРоссияПрибалтикаМоскваВладимир КонстантиновМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала