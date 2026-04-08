СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал страны Прибалтики внять предупреждению России относительно открытия неба для украинских беспилотников и отнестись к нему с полной серьезностью.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва сделала специальное предупреждение странам Балтии относительно их решения открыть небо для пролета украинских БПЛА при атаках на РФ.
"Странам Прибалтики следует внять предупреждению России и отнестись к нему с полной серьезностью. Уверен, что никто с ними играть в политические игры и уговоры не будет", - сказал Константинов.
По его словам, открывая небо для беспилотников ВСУ, страны Прибалтики демонстрируют свой враждебным курс по отношению к России.