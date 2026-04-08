РЭЦ открыл стенд "Сделано в России" на GITEX Africa 2026

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) в рамках выставки GITEX Africa 2026, которая проходит в марокканской столице с 7 по 9 апреля, организовал коллективный стенд "Сделано в России", объединивший 19 компаний из Москвы, Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Пермского края, сообщает РЭЦ.

"Выставка проходит на фоне растущего интереса стран Африки к российским несырьевым неэнергетическим товарам и технологиям. Особую динамику демонстрирует экспорт российских IT-решений, объем которого, по данным ЦБ РФ, за первую половину прошлого года составил почти 95 миллиардов рублей", - отмечает РЭЦ.

За этот же период поставки проектов российских ИТ-компаний в страны Африки, Латинской Америки и Азии на 5-10% превысили показатели первого полугодия 2024 года.

Как сообщал вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, российские антивирусные программы и продукты кибербезопасности пользуются растущим спросом за рубежом, а отечественные системы распознавания лиц представлены более чем в 30 странах. Экспортеры получают комплексную поддержку со стороны Группы РЭЦ в лице Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар") и Росэксимбанка, чьи финансовые инструменты востребованы при выходе на внешние рынки, включая африканские.

"Стенд РЭЦ на выставке GITEX Africa позволит организовать контакты и наладить системное взаимодействие между российскими компаниями и местным бизнесом. В этом году в выставке участвуют российские компании из сфер цифровизации медицины и транспорта, разработчики программных и аппаратных решений для операторов связи, а также производители продуктов для "умного" города. Указанные направления представляют интерес для марокканских компаний – как с точки зрения конечного потребления этих решений, так и в контексте создания совместных предприятий и партнерского продвижения на локальном рынке", – заявил директор по клиентской работе РЭЦ Алексей Мудраков.

"GITEX Africa 2026 еще раз подтверждает, что сегодня конкурируют не отдельные продукты, а целые технологические экосистемы. Россия, обладая сильной экспертизой в кибербезопасности, регулировании ИИ-технологий, предлагает решения нового уровня, ориентированные на практику и устойчивый результат", – отметил торговый представитель России в Марокко Алексей Андреев.

"ИТ-экспорт в Марокко сегодня – это не просто выход на рынок, а конкуренция технологий, скорости, доверия и клиентского опыта, где выигрывают те, кто способен гибко действовать и выстраивать долгосрочную стратегию", – прокомментировал цифровой атташе Торгового представительства России в Марокко Никита Стегний.

В экспозиции коллективного стенда представлены разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ), беспилотных авиационных систем (БПЛА), кибербезопасности и финансовых технологий. Два участника – компании "СпецПромДизайн" и "Телкор" – имеют сертификат "Сделано в России". Деловая программа стенда включает питч-сессии и b2b-переговоры.