Отказ Ирана от притязаний на ЯО может ослабить санкции США, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Отказ Ирана от притязаний на ядерное оружие может привести к ослаблению санкций США, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) говорил об ослаблении санкций, президент говорит об экономическом партнерстве и тому подобных вещах. Этого не произойдет, если Иран не возьмет на себя твердое обязательство прекратить что-либо, близкое к разработке ядерного оружия", - сказал Вэнс журналистам.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет допустил изъятие силой урана у Ирана в случае отказа выдать его добровольно.
Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
По данным МАГАТЭ, Иран располагает примерно 440 килограммами урана, обогащенного до уровня 60%, однако это еще не дотягивает до уровня оружейного урана.
Как писало в конце марта издание Times of Israel, США требуют, чтобы Иран передал МАГАТЭ эти запасы, а также демонтировал ядерные объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо. Взамен на эти и ряд других уступок Иран может получить отмену всех международных санкций против него, помощь США в развитии гражданской ядерной программы, в том числе на АЭС "Бушер", и отмену механизма возврата санкций, сообщалось в публикации.