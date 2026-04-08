WSJ: США рассматривают план "наказания" стран НАТО за позицию по Ирану
23:49 08.04.2026
WSJ: США рассматривают план "наказания" стран НАТО за позицию по Ирану

© AP Photo / Patrick Semansky — Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. США рассматривают план "наказания" ряда стран НАТО за их позицию по конфликту с Ираном, включая возможный вывод американских войск из некоторых стран альянса, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в администрации президента США Дональда Трампа.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп намерен провести с генсеком НАТО Марком Рютте очень откровенный и прямой разговор позднее в среду на фоне своей критики в адрес альянса. Левитт добавила, что Североатлантический альянс провалил тест Трампа, когда отказался присоединиться к США в противостоянии Ирану.
"Администрация Трампа рассматривает план наказания некоторых членов альянса НАТО, которые, как она считает, были бесполезны США и Израилю в ходе войны против Ирана. Предложение предполагает вывод войск из стран-членов НАТО, которые были признаны бесполезными для военных действий в Иране и передислокации их (войск - ред.) в страны, которые выразили поддержку кампании", - говорится в сообщении издания.
Согласно публикации, этот план уже получил поддержку среди высокопоставленных чиновников администрации США, но пока находится на ранней стадии разработки. Кроме того, обсуждаются и другие варианты действий. Так, помимо передислокации войск, план может включать закрытие американской базы как минимум в одной из европейских стран, возможно, в Испании или Германии, добавили два представителя администрации.
Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы её не оказывать.
Кроме того, американский лидер сообщил, что он готов попрощаться с альянсом из-за позиции других государств по вопросу контроля США над Гренландией.
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампКаролин ЛевиттМарк РюттеНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
