США не будут соблюдать перемирие с Ираном без открытого Ормуза, заявил Вэнс - РИА Новости, 08.04.2026
23:11 08.04.2026
США не будут соблюдать перемирие с Ираном без открытого Ормуза, заявил Вэнс

© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США не будут соблюдать условия перемирия с Ираном при отсутствии свободного прохода судов через Ормузский пролив, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Сделка - это прекращение огня, переговоры - вот что мы предлагаем; а с их стороны - открытие проливов. Если мы не увидим, что это происходит, президент не будет соблюдать наши условия, если иранцы не соблюдают свои", - сказал Вэнс журналистам.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
