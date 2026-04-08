Белый дом сообщил, кто сыграл ключевую роль в перемирии с Ираном

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сыграл ключевую роль в вопросе прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Вице-президент Вэнс с самого начала играл очень значительную и ключевую роль. Разумеется, он правая рука президента, он вице-президент Соединённых Штатов. Он участвовал во всех этих обсуждениях и, как я только что объявила, позже на этой неделе возглавит этот новый этап переговоров в Исламабаде", - сказала Левитт журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Отвечая на вопрос о роли Китая в мирном процессе, Левитт сообщила о прошедших контактах на высшем уровне между правительствами обеих стран.
"Президент с большим уважением относится к председателю Си (Цзиньпину - ред.) и поддерживает хорошие рабочие отношения с ним и с этой страной, и он с нетерпением ждёт визита в Китай всего через несколько недель", - сказала Левитт.
Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
