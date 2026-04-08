Рейтинг@Mail.ru
Белый дом сообщил, кто сыграл ключевую роль в перемирии с Ираном - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 08.04.2026
Белый дом сообщил, кто сыграл ключевую роль в перемирии с Ираном

Белый дом: Вэнс сыграл ключевую роль в переговорах США и Ирана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сыграл ключевую роль в вопросе прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что перемирие между США и Ираном якобы было достигнуто благодаря участию в переговорах Вэнса и посредников из Китая.
"Вице-президент Вэнс с самого начала играл очень значительную и ключевую роль. Разумеется, он правая рука президента, он вице-президент Соединённых Штатов. Он участвовал во всех этих обсуждениях и, как я только что объявила, позже на этой неделе возглавит этот новый этап переговоров в Исламабаде", - сказала Левитт журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Отвечая на вопрос о роли Китая в мирном процессе, Левитт сообщила о прошедших контактах на высшем уровне между правительствами обеих стран.
"Президент с большим уважением относится к председателю Си (Цзиньпину - ред.) и поддерживает хорошие рабочие отношения с ним и с этой страной, и он с нетерпением ждёт визита в Китай всего через несколько недель", - сказала Левитт.
Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В миреИранКитайСШАКаролин ЛевиттАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала