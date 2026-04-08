В Белом доме прокомментировали идею Трампа о плате за проход через Ормуз - РИА Новости, 08.04.2026
21:54 08.04.2026 (обновлено: 21:55 08.04.2026)
В Белом доме прокомментировали идею Трампа о плате за проход через Ормуз

Здание Белого дома в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Озвученная президентом США Дональдом Трампом идея взимания Вашингтоном платы за проход через Ормузский пролив будет обсуждаться в ближайшие недели, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Это идея, которую президент уже высказывал, как вы знаете, и она будет продолжать обсуждаться в течение ближайших двух недель", - сказала Левитт журналистам.
Она добавила, что первоочередной задачей Трампа на данный момент является возобновление работы пролива без каких-либо ограничений - будь то в форме сборов или иных мер.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
В миреСШАИранВашингтон (штат)Дональд ТрампКаролин ЛевиттВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
